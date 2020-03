Milan: per il futuro in difesa si punta esclusivamente su Gabbia

Il prodotto del vivaio piace a Pioli e società, il futuro è suo

Nonostante il periodo di grande difficoltà Matteo Gabbia, può sorridere. Il centrale difensivo, ha piena fiducia da parte di tutta la società. Ha buone qualità e ha saputo rispondere con personalità alla chiamata di Pioli.

Romagnoli: la coppia perfetta con Gabbia, ma resterà?

Da capire il futuro del capitano. Le offerte non mancano specie dall’estero, ma per il momento non si parla di cessione. L’obiettivo taglio di stipendio, potrebbe far cambiare idea al capitano? Tra qualche mese la risposta.