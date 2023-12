Gabbia Milan, dirigenza al lavoro: il rientro anticipato è possibile

Gabbia Milan, dirigenza al lavoro: il rientro anticipato dal prestito annuale al Villarreal è davvero possibile

Il Milan è al lavoro per regalare a Pioli un nuovo difensore centrale, priorità assoluta in vista del mercato di gennaio vista la delicata situazione nel reparto. Uno dei profili più chiacchierati in queste ultime ore è quello di Gabbia.

La dirigenza rossonera sarebbe già al lavoro per il rientro anticipato alla base del centrale, prestato fino al termine della stagione al Villarreal. Lo riporta il Corriere della Sera.