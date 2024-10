Gabbia Italia, niente sfida contro De Ketelaere: solo l’ex Milan è titolare

Gabbia Italia, salta la sfida contro il Belgio e il ex compagno di squadra al Milan De Keteleare che parte titolare: la situazione

Gabbia no, De Ketelaere: salta, almeno dall’inizio, la sfida tra il difensore del Milan e il fantasista ex rossonero in Italia Belgio.

Il primo, infatti, partirà dalla panchina mentre il secondo è stato schierato titolare da Tedesco. Gabbia e De Keteleare sono stati compagni di squadra al Milan nella stagione 2022-23 con Pioli allenatore.

LE FORMAZIONI UFFICIALI