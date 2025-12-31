Gabbia finalmente in gruppo, buone notizie per Allegri: ci sarà in Cagliari Milan

Gabbia torna a lavorare con il resto del gruppo: salvo imprevisti ci sarà per Cagliari Milan, match in programma venerdì

La nota lieta della giornata riguarda Rafael Leao e Matteo Gabbia. L’esterno portoghese, il calciatore più iconico del Diavolo grazie ai suoi strappi fulminanti e alla capacità di spaccare le partite, è tornato stabilmente a lavorare con il resto dei compagni. Dopo i dubbi dei giorni scorsi, la sua presenza in Sardegna appare ora molto probabile, offrendo una freccia fondamentale all’arco offensivo rossonero.

Insieme a lui, si rivede finalmente in gruppo anche Matteo Gabbia. Il difensore centrale cresciuto nel vivaio, diventato un punto di riferimento per affidabilità e senso della posizione, ha smaltito i recenti acciacchi. Il suo recupero è una boccata d’ossigeno per il reparto arretrato dei rossoneri, apparso talvolta corto nelle rotazioni durante l’ultimo tour de force.

Il centrale e leader del reparto verosimilmente riprenderà il posto di De Winter, ai suoi fianchi agiranno come sempre Tomori e Pavlovic.