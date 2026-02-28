Connect with us

News

Gabbia alza bandiera bianca in vista della Cremonese? Le ultime da Milanello sul centrale

Published

1 ora ago

on

By

Gabbia

Gabbia non partirà con la squadra per la trasferta di domani sul campo della Cremonese: nel mirino c’è il derby dell’8 marzo

Le ultime notizie in arrivo direttamente da Carnago non sorridono a Matteo Gabbia. Il difensore rossonero, come riferito da Sky Sport, non prenderà parte alla trasferta dello Zini contro la Cremonese, rimanendo a Milanello per proseguire il proprio percorso di recupero personalizzato.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Il centrale italiano non ha ancora smaltito del tutto il risentimento muscolare accusato durante il riscaldamento della sfida contro il Parma, un infortunio che lo aveva costretto al forfait dell’ultimo minuto a San Siro. Nonostante le speranze di riaverlo almeno per la panchina, lo staff medico e Massimiliano Allegri hanno scelto la linea della prudenza: Gabbia dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo soltanto la prossima settimana, mettendo nel mirino la convocazione per il caldissimo Derby di Milano.

In sua assenza, la difesa titolare di domani sarà composta obbligatoriamente dal terzetto Tomori-De Winter-Pavlovic, con il giovane Bartesaghi confermato sulla corsia mancina.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan3 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: tre nomi per l’attacco del futuro, pressing su Modric

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO7 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×