Gabbia alza bandiera bianca in vista della Cremonese? Le ultime da Milanello sul centrale

Gabbia non partirà con la squadra per la trasferta di domani sul campo della Cremonese: nel mirino c’è il derby dell’8 marzo

Le ultime notizie in arrivo direttamente da Carnago non sorridono a Matteo Gabbia. Il difensore rossonero, come riferito da Sky Sport, non prenderà parte alla trasferta dello Zini contro la Cremonese, rimanendo a Milanello per proseguire il proprio percorso di recupero personalizzato.

Il centrale italiano non ha ancora smaltito del tutto il risentimento muscolare accusato durante il riscaldamento della sfida contro il Parma, un infortunio che lo aveva costretto al forfait dell’ultimo minuto a San Siro. Nonostante le speranze di riaverlo almeno per la panchina, lo staff medico e Massimiliano Allegri hanno scelto la linea della prudenza: Gabbia dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo soltanto la prossima settimana, mettendo nel mirino la convocazione per il caldissimo Derby di Milano.

In sua assenza, la difesa titolare di domani sarà composta obbligatoriamente dal terzetto Tomori-De Winter-Pavlovic, con il giovane Bartesaghi confermato sulla corsia mancina.