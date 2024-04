Futuro Pioli Milan, Suma smentisce le voci: «Ma quali faide interne! Ecco come il club prenderà la decisione finale»

Futuro Pioli Milan, Mauro Suma ha fatto il punto della situazione in casa rossonera: ecco come arriverà la decisione finale

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Mauro Suma ha parlato così del futuro della panchina del Milan:

PAROLE – «Anche questo modo di fare 7-8 nomi, vedo le liste per quanto riguarda la panchina rossonera, le liste sono solo una prova: tanti nomi nessun nome. Nessuna decisione è stata presa. Le valutazioni, le riflessioni, le fa anche il Milan come accade a tutti a fine stagione. Le valutazioni, le riflessioni, al Milan si fanno in maniera collegiale, non con questo modo di dipingere il Milan in base al quale ciascuno ha la sua bandierina. No, non è così, il Milan non è quello che viene dipinto, letto, interpretato da fuori».