Futuro Pioli, nessuna ragione per restare al Milan: ora serve questa scelta! Le ultime sulla panchina rossonera in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il ciclo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è finito con l’eliminazione dall’Europa League di ieri sera.

Non esiste più una ragione, nemmeno un contratto, perché il tecnico rossonero debba restare ancora il prossimo anno sulla panchina rossonera. La dirigenza rossonera è già al lavoro per chiudere il prima possibile col nuovo allenatore: si pensa ad una scelta ambiziosa e non ad una scommessa.