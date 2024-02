Futuro Pioli, De Rensis consiglia il tecnico: «Uomo perbene ma per restare al Milan deve fare questa cosa»

Futuro Pioli, Antonio De Rensis, noto avvocato, ha parlato del momento del tecnico sulla panchina del Milan: per restare serve questo

Ospite a Sportitalia, l’avvocato Antonio De Rensis ha parlato così del futuro di Pioli sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Pioli è un uomo intelligente e perbene. In questo momento lui deve essere bravo a capire che deve dare in campo e anche fuori qualcosa di diverso perché possiamo fare gli ipocriti finché vogliamo, ma per un allenatore anche questo conta. Deve dare qualcosa di diverso anche verso l’esterno. Se arriveranno i risultati sarà confermato, altrimenti ho qualche dubbio».