Futuro Pioli Milan, un nuovo club di Serie A pensa a LUI! È l’obiettivo su quella panchina. Ecco dove può andare dopo l’esonero

Il futuro di Stefano Pioli resta un rebus, anche se non c’è alcun dubbio che verrà esonerato dal Milan al termine della stagione. Dopo l’incontro avvenuto ieri in sede con il suo agente, al tecnico è stata comunicata la decisione presa dalla dirigenza di esonerarlo. Intanto sono diverse le squadre interessate a lui. Negli scorsi giorni si era già parlato di Napoli, Bologna e Fenerbahce, ma oggi spunta una nuova pista che lo vedrebbe sedersi su un’altra panchina in Serie A.

Secondo Libero, potrebbe liberarsi la panchina dell’Atalanta fresca vincitrice dell’Europa League. Gian Piero Gasperini è corteggiato dal Napoli e qualora dovesse davvero dire addio, la Dea potrebbe virare sul tecnico emiliano.