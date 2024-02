Futuro Pioli, Passerini avvisa il tecnico: «La spaccatura con i tifosi si è creata per questo motivo. Permanenza al Milan? Se la gioca in quattro mesi»

Futuro Pioli, Carlos Passerini ha commentato il momento del tecnico del Milan, legato ai rossoneri da un contratto fino al 2025

Ospite a Radio CRC, Carlos Passerini ha parlato così di Stefano Pioli:

PAROLE – «Pioli è uno dei grandi temi. Ha ancora un anno di contratto, ma in questi ultimi mesi si gioca la possibilità di far valere questo anno di contratto o di concludere la sua esperienza al Milan. La vittoria dell’Europa League renderebbe questa stagione positiva, per come si è messa questa annata. Sta pagando i 5 derby persi su 5 perchè chi conosce la rivalità tra Milan e Inter, sa bene che per i milanisti perdere 5 derby su 5 fa rompere i rapporti. Queste gare hanno segnato in maniera negativa il rapporto con la tifoseria».