Milan Inter, Cardinale a bordocampo prima del derby: abbraccio con Pioli nel pre-partita. Cosa è SUCCESSO a pochi minuti dal fischio d’inizio

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan Inter le telecamere di DAZN ha ripreso il proprietario del club rossonero a bordocampo. Nel pre-partita ha discusso con Ibrahimovic e ha poi abbracciato l’allenatore Pioli.

Come riportato da DAZN sono state per il momento smentite le voci che Cardinale abbia già parlato con altri allenatori per il possibile sostituto di Pioli.