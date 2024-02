Futuro Pioli, piovono conferme: può andare in quella squadra! ULTIMISSIME

Futuro Pioli, piovono conferme: Milan-Napoli con vista sul futuro? Può essere la scelta di Aurelio De Laurentiis. Le ultime

In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Stefano Pioli, legato al club rossonero da un contratto fino al 30 giugno del 2025 ma in bilico sulla panchina del Diavolo.

Come riferito da Repubblica, la gara di questa sera contro il Napoli potrebbe essere per Pioli l’incontro con il proprio futuro: piovono infatti conferme sul forte interesse di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Il presente dunque si chiama Milan ma il futuro è tutto da scrivere.