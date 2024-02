Futuro Pioli, l’Europa League sarà decisiva per confermare l’allenatore? Il pensiero di Bonanni

Futuro Pioli, l’Europa League sarà decisiva per confermare l’allenatore? Il pensiero dell’ex calciatore Bonanni

L’ex calciatore Massimo Bonanni ha analizzato in esclusiva a Milannews24 il possibile futuro di Pioli sulla panchina rossonera.

FUTURO DI PIOLI – «Sicuramente dipenderà da quello che vuole fare la società. Andando ad analizzare la situazione attuale credo che il Milan abbia fatto con Pioli una cavalcata importante, vincendo uno scudetto e arrivando alla semifinale di Champions League. Io credo che l’allenatore sia molto legato al fatto di vincere o meno l’Europa League. È vero che la società non può arrivare a fine di maggio per cambiare allenatore o meno. Sicuramente si muoveranno prima in questo caso ma credo che per Pioli l’unica cosa che lo possa mantenere alla guida del Milan potrebbe essere la vittoria europea. Fermo restando che se non dovesse essere riconfermato lascerà comunque una squadra di nuovo in Champions e quindi il suo cammino è stato sicuramente importante».

