Futuro Pioli, scende in campo anche Cardinale: i dettagli e le novità sul sostituto

Futuro Pioli, scende in campo anche Cardinale: tutti i dettagli e le ultime novità sul possibile sostituto

Il Milan ha deciso: a fine stagione Stefano Pioli verrà sollevato dal proprio incarico nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2025 e che quindi gli permetterebbe di restare in sella per un’ultima stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cardinale si trova a Milano e in queste ore inizierà a discutere internamente sulla scelta da prendere per sostituire al meglio l’attuale tecnico.