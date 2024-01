Futuro Leao, il Milan chiaro con tutti i possibili club interessati: conta solo la clausola rescissoria. Ecco a quanto ammonta

Dalla Francia, e in particolare Telefoot, hanno rilanciato il forte interesse del PSG per Rafael Leao.

La stessa fonte precisa però come il Milan si senta tranquillo per la presenza della clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Il classe ’99 può partire ma solo per quella cifra.