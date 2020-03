Futuro Donnarumma, il titolo di Leggo: «Plizzari erede di Gigio»

Futuro Donnarumma: l’ipotesi più plausibile secondo il quotidiano Leggo in edicola oggi riguarda una soluzione fatta in casa per il Milan

Sarà la questione Donnarumma, per l’ennesima volta, la principale tematica con la quale i piani alti di via Aldo Rossi dovranno aver a che fare anche nel corso di quest’estate. L’edizione odierna del quotidiano Leggo ipotizza una soluzione fatta in casa per la porta girevole dei rossoneri.

Sarà Alessandro Plizzari il sostituto del partente Gigio, giovane cresciuto nella cantera milanista e che ben sta figurando in serie B, tra i pali del Livorno. I rossoneri potrebbero così re-investire la somma derivante dalla cessione del numero 99 in altri reparti del rettangolo di gioco.