Futuro Conti in bilico: chiuso al Milan da Calabria e Dalot

Il futuro di Conti resta un dilemma assai interessante. Al Milan è chiuso dalla presenza di Calabria e Dalot. Entro la prossima estate…

Il Milan, entro luglio, dovrà decidere il futuro di Andrea Conti. Arrivato dell’Atalanta il classe ’94 si è infortunato gravemente, tanto da saltare diverse gare di campionato tra il 2017 e il 2018. Sospiro di sollievo nel 2019 con Gattuso ma con l’avvento del nuovo anno 2020, ha subito l’ennesima ricaduta. La sfortuna ha fatto il resto.

Ora il futuro è decisamente in bilico: ritenuto terza scelta sulla corsia, chiuso non solo da Calabria ma anche da Dalot. Il giocatore sarebbe oggetto desiderio del Parma. Il Diavolo, per non far registrare una minusvalenza, ha la necessità di cederlo entro la prossima sessione di mercato estiva.