Fuser: «Lazio? Ha tanti momenti alti ma anche difficili»

Intervistato da Leggo, il doppio ex Diego Fuser ha analizzato il match tra Lazio e Milan. Ecco le sue parole sui biancocelesti

Intervistato da Leggo, il doppio ex Diego Fuser ha analizzato il match tra Lazio e Milan. Ecco le sue parole sui biancocelesti:

«Difficile dare un giudizio definitivo. Non lo so, ha tanti alti ma anche momenti difficili. Fa prestazioni importanti poi, invece, perde con squadre, almeno sulla carta, decisamente più deboli. Credo che Sarri sappia perfettamente che a questa squadra serve continuità. Assenza di Immobile? Pesante. Immobile è un grandissimo attaccante, uno che sa far gol e, per qualsiasi squadra, avere uno così è fondamentale»