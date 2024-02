Furlani svela il clamoroso RETROSCENA: «Elliott ha salvato il Milan dal fallimento e adesso...»

Furlani svela il clamoroso RETROSCENA: «Elliott ha salvato il Milan dal fallimento». Le dichiarazioni dell’ad

L’ad del Milan Furlani è intervenuto a Social Media Soccer analizzando l’attuale situazione dei rossoneri e svelando un retroscena sulla passata proprietà.

LA SITUAZIONE DEL MILAN – «Dopo anni difficili, il risanamento e il rilancio di questo club che rappresenta la storia del calcio italiano nel mondo, è stato reso possibile dal Fondo Elliott che ha evitato il disastro del fallimento. Oggi, invece, viviamo una fase di accelerazione e crescita. Siamo in un nuovo importante capitolo di evoluzione del club, sostenuto dalla visione strategica di Gerry Cardinale, le competenze ed esperienza di RedBird nello sport business, nei media, nella capacità di sviluppare brand globali e di creare sinergie virtuose. Abbiamo avviato un percorso di crescita fondamentale per colmare il gap con le grandi squadre in Europa, soprattutto quelle in Premier League, che possono contare su ricavi importanti».

LE PAROLE DI FURLANI A SOCIAL MEDIA SOCCER