Furlani presente al Business of Football Summit: incontro con Cardinale e retroscena sul viaggio in Medio Oriente

Giorgio Furlani, CEO del Milan, era presente in platea al Business of Football Summit: incontro con Cardinale. I dettagli

Giorgio Furlani, CEO del Milan, era presente ieri al Business of Football Summit: il dirigente rossonero era infatti in platea dopo il viaggio in Medio Oriente.

L’occasione è stata utile per incontrare Gerry Cardinale, che ha parlato dal palco insieme a Zlatan Ibrahimovic, e relazionarlo sul proficuo viaggio in Medio Oriente. Il Milan resta alla ricerca di possibili partnership e proprio il Medio Oriente sembra essere l’opzione più accreditata per il futuro societario del Diavolo.