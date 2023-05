Furlani: «Siamo nella direzione giusta. Ora ci attendono altre sfide». Le parole dell’amministratore delegato rossonero

Giorgio Furlani ha parlato dopo la delusione in Semifinale di Champions League. Ecco il messaggio dell’Amministratore Delegato rossonero:

«Lasciandoci alle spalle la recente delusione, voglio sottolineare con forza che il percorso in Champions League, che ci ha riportato fra le migliori squadre del calcio europeo, è un obiettivo rilevante, raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione di tutti nel club, che ci rende tutti molto orgogliosi. E’ anche un’ulteriore conferma che, coniugando risultati sportivi e disciplina finanziaria, siamo nella direzione giusta. Ora ci attendono altre sfide per centrare la qualificazione in Champions League e mantenerci ai vertici in Europa. Sfide che ci vedono determinati ad affrontarle con unità, energia e spirito di gruppo, sostenendo il Mister, la squadra e tutta l’Area Sport, insieme ai nostri meravigliosi tifosi. Per quanto mi riguarda ogni giorno ripeto a me stesso: noi siamo il Milan!».