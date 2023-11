Furlani svela: «Il Milan era vicino al fallimento. Questi sono i quattro punti su cui lavoriamo»

Furlani svela: «Il Milan era vicino al fallimento. Queste sono i quattro punti su cui lavoriamo». Le parole dell’ad rossonero

L’ad rossonero Furlani ha parlato sul palco del DLA Piper Sport Forum ritornando anche sul passato della società Milan e su come adesso la nuova proprietà stia agendo.

SOSTENIBILITA’ – «La società Milan non era sostenibile come lo è oggi e sì, era vicina al fallimento. Come Elliott abbiamo dovuto fare un grande turn around, che si è basato su quattro colonne fondamentali: per primo il successo sportivo, perché non c’è progetto nel calcio e nel Milan che non abbia alla base il successo sportivo, per secondo l’aggiustamento dei costi, soprattutto quelli relativi ai calciatori che erano troppo alti per le performance, per terzo gli investimenti nell’area commerciale per avere ricavi commerciali da reinvestire e per quarto – ahimé – il nuovo stadio».

