Furlani Milan ai titoli di coda? La clamorosa profezia di Ivan Zazzaroni. Lo scenario
Il clima in casa rossonera, nonostante i successi sul campo, si fa incandescente sul fronte dirigenziale. Durante un intervento riportato da TMW, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha lanciato una vera e propria bomba sul futuro dell’organigramma milanista: «Credo che a breve Giorgio Furlani uscirà di scena dal Milan». Le parole del giornalista suggeriscono un imminente cambio al vertice, nonostante il recente rinnovo contrattuale dell’AD fino al 2028 che sembrava aver blindato la sua posizione.
Furlani e l’ombra di Manulife: il restyling di RedBird
L’indiscrezione di Zazzaroni si inserisce in un contesto di profonda trasformazione finanziaria per il club di Gerry Cardinale. I rumors su un possibile addio di Furlani si sono intensificati con la chiusura delle trattative per il rifinanziamento del debito tramite il fondo Manulife Comvest, operazione che potrebbe portare a un azzeramento del CdA e all’ingresso di nuove figure operative, come Massimo Calvelli.
Se la profezia di Zazzaroni dovesse avverarsi, il Milan si troverebbe ad affrontare una nuova rivoluzione societaria proprio nel momento cruciale della stagione 2026.