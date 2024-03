Furlani sul ruolo di Ibrahimovic: «Formalmente non può decidere ma con lui ho un rapporto fantastico. Ecco come prendiamo le decisioni»

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha parlato anche del ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno della compagine rossonera

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha parlato così del ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno della società rossonera:

IBRAHIMOVIC «A livello formale Zlatan non ha deleghe con cui poter decidere, ma il nostro approccio al lavoro non è “formalistico”. C’è un gruppo che opera e decide in piena collegialità. Il mio rapporto con Ibra è fantastico e sono fortunato ad averlo vicino, è curioso, conosce tante realtà e sa che cosa è il calcio di oggi. Siamo complementari, lui è uomo di campo, io un manager. Io non posso parlare a Maignan con il suo stesso linguaggio».

LE PAROLE DI FURLANI ALLA GAZZETTA DELLO SPORT