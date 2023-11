Furlani carico: «Stasera avremo il muro rossonero, è importantissima»

Giorgio Furlani intercettato dai cronisti presenti al pranzo UEFA ha rilasciato qualche dichiarazione in vista di Milan Dortmund

«Manca poco, loro hanno il muro giallo noi abbiamo il muro rossonero saranno il nostro uomo in più. L’importanza sportiva di andare agli ottavi è enorme. Il grande Milan si è fatto in Europa, quindi è importantissimo andare avanti. Sinner? Non vedo l’ora di conoscerlo. Ibra? Parliamo, parliamo. Vediamo»