Furlani: «La società sta con Pioli. Progetto a San Donato? Vi svelo questo. Sul mercato di gennaio e Zirkzee...» - VIDEO

L’ad rossonero Furlani ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della preview del Fourth Kit con la Puma

Dall’inviato Daniele Grassini – Intervenuto a Milano, presso lo Spazio Maiocchi nel corso dell’evento organizzato per la preview della quarta divisa rossonera, l’ad rossonero Furlani è intervenuto ai media presenti. Tutte le sue dichiarazioni.

IBRA A SANREMO – «Come ho già detto più volte Ibra è un grandissimo valore aggiunto. E’ stato un campione in campo e lo è e lo sarà anche fuori. Siamo fortunati noi, come milanisti, come Milan come dirigenti ad averlo come nostro partner».

SU SAN DONATO- «Noi abbiamo questo progetto a San Donato, andiamo avanti per la nostra strada. E’ un iter lungo, ovviamente, ma speriamo di avere uno stadio nuovo il prima possibile smentendo anche lo svantaggio del fatto che in Italia è complicato investire sulle infrastrutture».

PERIODO DIFFICILE – «Eliminazione Champions? E’ andata come andata. Abbiamo avuto un periodo non facilissimo e siamo anche stati sfortunati per la questione infortuni, ma adesso piano piano stanno rientrando tutti. Le ultime partite sono andate bene. Ora dita incrociate e speriamo di finire la stagione bene. Noi comunque andiamo in campo ogni partita per vincere. I conti si fanno alla fine».

SU LEAO – «Rafa è stato sfortunato davanti alla porta, il gol arriverà. Tutti i giocatori sono apprezzati».

SUL MERCATO DI GENNAIO – «Io è tutto gennaio che vi dicevo che non doveva arrivare necessariamente qualcun altro. Siamo contenti che sia tornato Gabbia che è molto in forma, abbiamo Simic, Kjaer. Non compriamo per comprare. L’emergenza sta passando».

QUARTA MAGLIA – «È molto bella».

SU PIOLI – «Pioli è il nostro mister, la società è con lui. L’ha ribadito anche Zlatan. Siamo fortunati di averlo e grati di quello che ha fatto il Milan fino ad ora. Anche a me annoiano tanto le voci sulla panchina del Milan a febbraio».

SU GIROUD – «Olivier è un grande campione, è venuto all’inizio con un contratto da due anni poi ha fatto così bene che abbiamo deciso di proseguire per un anno e sta facendo ancora bene».

SU ZIRKZEE – «Ha fatto bene contro di noi, in questo campionato, ma è un giocatore di un’altra squadra ma è troppo presto per parlarne».

NUOVE STRATEGIE DI MERCATO IN VISTA DELLA CHAMPIONS – «Assolutamente no. Quando poi si arriverà a gennaio dell’anno prossimo valuteremo come muoverci».

SU MILAN NAPOLI – «Siamo in forma, ai nostri ragazzi piace decidere le partite all’ultimo e magari anche contro i partenopei potrebbe andare a finire così».

JOVIC LO HA STUPITO – «Non mi ha assolutamente stupito, ero sicuro facesse così».