Fuorigioco Lukaku in Milan Roma, l’analisi di Calvarese: «Finora nessuna immagine lo stabilisce con certezza» – FOTO

Fuorigioco Lukaku in Milan Roma, l’analisi di Calvarese: «Finora nessuna immagine lo stabilisce con certezza». Le parole dell’ex arbitro

L’ex arbitro Calvarese ha analizzato il possibile fuorigioco di Lukaku in Milan Roma che ha portato all’angolo da cui è nato il vantaggio giallorosso. Di seguito l’analisi a gianlucadimarzio.com.

PAROLE – «L’assistente di Turpin non alza la bandierina: non per consentire l’eventuale intervento VAR, ma perché convinto che la posizione dell’attaccante belga sia regolare (altrimenti avrebbe alzato la bandierina a fine azione, col pallone oltre la linea di fondo). Nessuna immagine televisiva tra quelle passate finora chiarisce se Lukaku fosse effettivamente oltre l’ultimo difensore milanista: senza la “linea” della regia non è possibile stabilirlo con certezza. Il gol di Mancini poi è ovviamente regolarissimo«.