Funerali Berlusconi: gli assenti illustri, un nome su tutti

Oggi al Duomo di Milano si sono svolti i funerali dell’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Tanti assenti illustri, un nome su tutti:

Come riportato da Calcio e Finanza quello che probabilmente fa più rumore è di Paolo Maldini, ex giocatore e a lungo capitano del Milan durante l’epopea berlusconiana in rossonero. Dopo l’addio al Milan nei giorni scorsi (con la rottura del rapporto con la società per i dissidi con il patron Gerry Cardinale, anche lui non presente al funerale mentre il club rossonero era rappresentato dal presidente Paolo Scaroni e dall’amministratore delegato Giorgio Furlani), infatti, l’ex difensore non era presente al funerale.

Assente anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, insieme alla nazionale ad Amsterdam con la federcalcio rappresentata dal direttore generale Marco Brunelli. Tra gli imprenditori, invece, assente il numero uno di Exor (holding degli Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus), di Ferrari e di Stellantis John Elkann. Il fratello Lapo ha tuttavia inviato una corona di fiori come cordoglio, mentre il club bianconero era rappresentato dal presidente Gianluca Ferrero e dall’allenatore Massimiliano Allegri.