Collovati: «Sentenza Juve? Ha condizionato e falsato il campionato anche delle altre squadre». Le parole dell’ex calciatore

Fulvio Collovati ha parlato ai microfoni di JuventusNews24 della penalizzazione della Juventus e di come abbia condizionato il campionato anche delle altre squadre, tra cui quello del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«E’ paradossale e vergognosa. Qual è la verità dei tre gradi di giudizio: 10, 12 o 15 punti? Non si sa. Oltretutto la penalizzazione è arrivata in corsa e ha condizionato e falsato il campionato, come dice Mourinho. Queste sono le anomalie di una giustizia sportiva che va assolutamente rifondata. Non si capisce perché c’è questo desiderio di punire una squadra a campionato in corso, condizionando le aspettative non solo della Juventus, ma anche delle altre squadre. Era giusto fare le cose a a fine campionato e basta».

