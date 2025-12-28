 Fullkrug a San Siro, c'è anche lui a vedere Milan Verona
Fullkrug a San Siro, c’è anche lui a vedere Milan Verona: l’attaccante sorridente in Tribuna

Fullkrug per la prima volta a San Siro, anche se solamente dalla Tribuna, assiste al match tra Milan ed Hellas Verona

Poco prima che iniziasse il match tra Milan ed Hellas Verona in Tribuna è arrivato anche Niclas Fullkrug. L’attaccante tedesco è il primo rinforzo del calciomercato invernale del Milan, arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto.

In attesa dell’ufficialità che potrà arrivare solamente il 2 gennaio, data di apertura del calciomercato, il classe 1993 inizia a prendere le misure con l’ambiente milanista.

Inquadrato dalle telecamere di DAZN Fullkrug è parso sorridente, l’impatto con i circa 73mila di San Siro lascia sempre a bocca aperta.

