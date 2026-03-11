Calciomercato
Fullkrug e l’opzione riscatto: il Milan valuta il futuro del bomber tedesco. Tare ingolosito da un aspetto
Fullkrug, il club rossonero valuta concretamente il riscatto del tedesco: i 5 milioni di euro pattuiti a gennaio ingolosiscono Tare
Mentre il mercato estivo del 2026 inizia a delinearsi, il futuro di Niclas Füllkrug resta uno dei temi più caldi a Milanello. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’attaccante tedesco, arrivato a gennaio in prestito dal West Ham, potrebbe rappresentare un vero e proprio “affare in saldo” per le casse rossonere. Il contratto siglato con gli Hammers prevede infatti un’opzione d’acquisto fissata a 5 milioni di euro, una cifra decisamente contenuta per un calciatore del suo spessore internazionale.
Fullkrug tra gol e conferma: la scommessa di Allegri
La decisione finale del Milan dipenderà esclusivamente dal rendimento dell’attaccante in questo finale di stagione. Se Füllkrug dovesse continuare a timbrare il cartellino con regolarità, diventando il “bomber di scorta” ideale per le rotazioni di Massimiliano Allegri, il riscatto diventerebbe una formalità.
In un reparto dove Nkunku e Gimenez sono attualmente in bilico per ragioni diverse, la stabilità e l’esperienza del tedesco potrebbero spingere la dirigenza a esercitare l’opzione, garantendosi un numero 9 affidabile a costi ridotti per la prossima Champions League.