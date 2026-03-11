Connect with us

Calciomercato

Fullkrug e l’opzione riscatto: il Milan valuta il futuro del bomber tedesco. Tare ingolosito da un aspetto

Published

22 minuti ago

on

By

Fullkrug Milan Genoa

Fullkrug, il club rossonero valuta concretamente il riscatto del tedesco: i 5 milioni di euro pattuiti a gennaio ingolosiscono Tare

Mentre il mercato estivo del 2026 inizia a delinearsi, il futuro di Niclas Füllkrug resta uno dei temi più caldi a Milanello. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’attaccante tedesco, arrivato a gennaio in prestito dal West Ham, potrebbe rappresentare un vero e proprio “affare in saldo” per le casse rossonere. Il contratto siglato con gli Hammers prevede infatti un’opzione d’acquisto fissata a 5 milioni di euro, una cifra decisamente contenuta per un calciatore del suo spessore internazionale.

Fullkrug tra gol e conferma: la scommessa di Allegri

La decisione finale del Milan dipenderà esclusivamente dal rendimento dell’attaccante in questo finale di stagione. Se Füllkrug dovesse continuare a timbrare il cartellino con regolarità, diventando il “bomber di scorta” ideale per le rotazioni di Massimiliano Allegri, il riscatto diventerebbe una formalità.

In un reparto dove Nkunku e Gimenez sono attualmente in bilico per ragioni diverse, la stabilità e l’esperienza del tedesco potrebbero spingere la dirigenza a esercitare l’opzione, garantendosi un numero 9 affidabile a costi ridotti per la prossima Champions League.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan3 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Kean primo obiettivo per l’attacco, ipotesi Brandt a parametro zero

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×