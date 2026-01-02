HANNO DETTO
Fullkrug si presenta ai tifosi del Milan: il messaggio social del centravanti tedesco – FOTO
Fullkrug, dopo l’ufficialità odierna, ha salutato i tifosi del Milan sui propri profili social: stasera comincia l’avventura del tedesco
Niclas Füllkrug ha ufficialmente dato il via alla sua avventura milanista con un post sul proprio account Instagram. L’attaccante tedesco ha condiviso i primi scatti con la maglia del Milan, confermando la scelta coraggiosa del numero 9, rimasto vacante dopo l’addio di Jović.
Nel messaggio ai tifosi, Füllkrug ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Orgoglioso di far parte di questo club storico. Pronto a dare tutto per questi colori. Ci vediamo stasera!”. Un segnale chiaro della sua voglia di riscatto dopo la parentesi al West Ham.
Grazie al tesseramento depositato in mattinata, il gigante di Hannover sarà infatti già a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta di stasera contro il Cagliari, dove potrebbe bagnare l’esordio con i primi minuti in Serie A.