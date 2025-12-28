 Fullkrug e non solo tanti ospiti d'eccezione in Milan Verona
Fullkrug e non solo, tanti ospiti d’eccezioni in Milan Verona: uno totalmente inaspettato. Avete visto?

Fullkrug sugli spalti per assistere a Milan-Verona, ma è solo uno dei tanti ospiti speciali presenti oggi a San Siro

In questi istanti si sta giocando Milan-Hellas Verona, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Tanti spettatori d’eccezione sugli spalti di San Siro per la sfida dell’ora di pranzo.

Oltre a Niclas Fullkrug, nuovo acquisto rossonero, c’è anche Paolo Scaroni (presidente del club), Franco Baresi (che contro l’Hellas fece il suo esordio da giocatore), Gordon Singer (numero uno di Elliott). Si è visto anche un altro ex calciatore del Diavolo, ossia Cristian Zaccardo.

C’è poi anche un’ospite che potremmo definire inaspettato, si tratta di Andrea Agnelli, storico ex presidente della Juventus.

