Fullkrug necessità vitale per Allegri: retroscena sul tecnico e messaggio chiaro a Furlani

Fullkrug, il centravanti tedesco, dopo l’imminente operazione di Gimenez, è una necessità vitale per Allegri: Furlani pronto ad accontentarlo

Il calendario del Milan a gennaio si preannuncia fittissimo e determinante per le ambizioni scudetto e di coppa, ma la coperta in attacco è diventata pericolosamente corta. Secondo Andrea Ramazzotti di Gazzetta.it, l’acquisto di un centravanti non è più un’opzione, ma una necessità vitale.

Il giornalista è categorico sulla situazione del reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri:

PAROLE – «Il Milan a gennaio ha diverse partite di Serie A e non può affrontarle solo con Leao, Pulisic e Nkunku più Loftus-Cheek adattato a punta»

L’infortunio di Gimenez e le prestazioni altalenanti dei titolari hanno messo a nudo la mancanza di una vera “boa” centrale. L’idea di continuare a utilizzare Loftus-Cheek come soluzione d’emergenza nel ruolo di centravanti non è sostenibile nel lungo periodo, specialmente con impegni di alto livello alle porte.

La Sentenza Su Füllkrug

Proprio per questo motivo, la pista che porta al centravanti tedesco del West Ham sembra ormai tracciata. Ramazzotti non ha dubbi sull’esito della trattativa:

PAROLE – «Füllkrug serve e arriverà»

Il Milan ha bisogno di un riferimento d’area, un giocatore capace di fare a sportellate con le difese avversarie e permettere agli esterni di inserirsi. Con la formula del prestito con diritto di riscatto, l’affare soddisfa sia le esigenze tecniche di Allegri che quelle economiche di Furlani, garantendo al Diavolo quel “numero 9” di peso fondamentale per non perdere terreno in classifica durante il primo mese del 2026.