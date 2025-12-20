Fullkrug Milan, le cifre dell’affare con il West Ham. Segui tutti gli aggiornamenti sul club rossonero

Il calciomercato invernale del Milan entra finalmente nel vivo con un colpo di scena che scalda il cuore dei tifosi. Dopo settimane di attese e riflessioni tattiche, il club rossonero è ormai prossimo a regalare a Massimiliano Allegri, il pluripremiato tecnico livornese tornato alla guida del Diavolo per riportare solidità e concretezza, il primo vero rinforzo di questa sessione di gennaio.

La necessità di un centravanti dopo la Supercoppa

La recente sfida di Supercoppa contro il Napoli ha agito da catalizzatore per le manovre della dirigenza. Nonostante una prestazione coraggiosa, il match ha messo a nudo la necessità impellente di completare la rosa con una vera prima punta di peso internazionale. La mancanza di cinismo sotto porta ha convinto il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, esperto dirigente albanese noto per la sua capacità di scovare profili pronti per il calcio europeo, ad accelerare i tempi per chiudere l’operazione.

Niclas Fullkrug: il profilo scelto da Igli Tare

Salvo incredibili e improbabili colpi di scena, il nuovo terminale offensivo della formazione meneghina sarà Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco classe 1993, attualmente in forza al West Ham, è un calciatore dotato di una fisicità prorompente e di un senso del gol innato, caratteristiche che lo rendono il partner ideale per le trame di gioco di Allegri.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso i suoi canali ufficiali, il Milan è ormai a un passo dalla fumata bianca. L’operazione per il bomber teutonico è alle battute finali: le due società sono in contatto costante da diverse ore per limare gli ultimissimi dettagli burocratici e finanziari.

Un innesto fondamentale per il Diavolo

L’arrivo di Fullkrug rappresenta un segnale forte mandato dalla proprietà e dal DS Igli Tare a tutto il campionato. Mettere a disposizione di un maestro della panchina come Massimiliano Allegri un attaccante di tale esperienza e caratura fisica permetterà ai rossoneri di affrontare la seconda parte della stagione con una nuova consapevolezza. I sostenitori del Diavolo attendono solo l’annuncio ufficiale per accogliere il loro nuovo numero nove a San Siro.