Fullkrug per il Milan, la Roma rilancia: per Gasperini un super doppio colpo. Arriveranno a gennaio

Fullkrug colpo per il Milan, la Roma rilancia ed è pronta ad acquistarne due in attacco: le ultime in vista di gennaio

Il calciomercato invernale entra ufficialmente nel vivo con una serie di manovre che promettono di stravolgere gli equilibri della Serie A. Al centro delle cronache ci sono Milan e Roma, impegnate non solo in una serrata lotta per l’Europa, ma anche in un vero e proprio braccio di ferro a distanza per accaparrarsi i migliori profili offensivi sul mercato.

Il Diavolo sceglie la sostanza: arriva Niclas Füllkrug

I rossoneri hanno rotto gli indugi per risolvere l’emergenza in attacco, complice l’infortunio di Gimenez. Il prescelto di Massimiliano Allegri — il tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e della solidità il suo marchio di fabbrica — è Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, classe 1993, è un centravanti d’area vecchia scuola, dotato di una fisicità imponente e di un fiuto del gol che lo ha reso un pilastro della Nazionale teutonica.

Il colpo, definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto dal West Ham, permetterà alla formazione meneghina di contare su un riferimento centrale capace di far salire la squadra e finalizzare il lavoro degli esterni. Grazie a una deroga della FIGC, Füllkrug sarà a disposizione già per la sfida del 2 gennaio, pronto a indossare la pesante maglia numero 9.

La risposta dei giallorossi: Gasperini vuole il doppio colpo

A soli due punti di distanza dai meneghini in classifica (seppur con una gara in più), la Roma non resta a guardare. Sulla panchina capitolina siede ora Gian Piero Gasperini, l’allenatore piemontese celebre per il suo calcio iper-offensivo e la capacità di rigenerare i talenti. Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe chiesto uno sforzo supplementare alla proprietà per ridisegnare completamente il reparto avanzato.

I nomi sul tavolo sono di altissimo profilo: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. Il primo, fantasioso attaccante olandese in forza al Manchester United, è un “nove e mezzo” moderno che abbina tecnica sopraffina a una visione di gioco fuori dal comune. Il secondo, attaccante della Nazionale italiana noto per la sua rapidità e la capacità di calciare con entrambi i piedi, rappresenterebbe il jolly ideale per il sistema tattico di Gasperini.

Un inverno di fuoco per il podio

Mentre il Diavolo punta sulla solidità teutonica, i giallorossi sembrano intenzionati a investire sulla qualità tecnica e sulla varietà tattica. La sfida per la Champions League passa inevitabilmente da queste ore frenetiche di trattative, dove ogni firma può spostare gli equilibri di un campionato più aperto che mai.