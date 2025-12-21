Fullkrug al Milan: una scommessa fisica per curare l’anemia del gol. Sarà la scelta giusta?

Fullkrug, il centravanti tedesco sta per sbarcare in rossonero: è la scelta corretta per curare l’anemia del gol?

Il Milan e Niclas Füllkrug sono ormai a un passo. L’intesa tra via Aldo Rossi e il West Ham è totale, così come quella con il centravanti tedesco, pronto a sbarcare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, come evidenziato da un’analisi di TMW, l’operazione solleva un interrogativo lecito: è davvero lui l’uomo giusto per risolvere i problemi offensivi di Allegri?.

Fullkrug, il dramma dei “Zero Gol”

Il problema del numero 9 in casa rossonera è diventato un’emergenza nazionale. Dopo l’addio di Olivier Giroud, il peso dell’attacco è stato affidato a Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. I numeri pre-natalizi, però, sono impietosi: zero gol in due in campionato. Un ruolino di marcia insostenibile che ha obbligato Igli Tare a cercare un profilo di peso, nonostante il momento difficile dello stesso Füllkrug a Londra, segnato da pochi minuti e qualche acciacco fisico.

La scommessa di Allegri

Sulla carta, Füllkrug rappresenta un paradosso: un attaccante che non segna per curare una squadra che non segna. Eppure, ci sono aspetti che potrebbero rendere vincente questa scommessa:

Identikit tattico: Il tedesco è il prototipo del centravanti “allegriano”. Fisico, dominante in area e capace di fungere da riferimento per far salire la squadra, caratteristiche totalmente mancate finora.

Il tedesco è il prototipo del centravanti “allegriano”. Fisico, dominante in area e capace di fungere da riferimento per far salire la squadra, caratteristiche totalmente mancate finora. Specialista dei finali: L’idea del club non è quella di farne un titolare inamovibile, ma di utilizzarlo come risorsa strategica negli ultimi 20 minuti per scardinare le difese chiuse o gestire il vantaggio.

L’ultima parola spetterà al campo e al “tocco” di Massimiliano Allegri, chiamato a rigenerare un calciatore esperto per raddrizzare una stagione offensivamente deficitaria.