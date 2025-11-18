Connect with us

Fullkrug Milan, si scalda la pista che porta all'attaccante del West Ham! Occasione a gennaio, la formula ingolosisce Tare

Fullkrug Milan, può scaldarsi la pista che porta all’attaccante del West Ham a gennaio: può arrivare in prestito o per una cifra irrisoria

La dirigenza rossonera sta meditando un intervento correttivo d’urgenza nella finestra di mercato invernale per ovviare alla crisi in fase realizzativa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela l’iniziativa: il Diavolo starebbe esaminando la candidatura di Niclas Füllkrug.

L’urgenza deriva dal digiuno prolungato dell’attacco, in particolare di Santiago Giménez, che dopo undici turni di campionato è ancora privo di marcature. Il management di Via Aldo Rossi cerca specificamente un centravanti possente e con forte presenza in area, da affiancare al messicano.

Fullkrug Milan: fattore fisico e costo vantaggioso

Il profilo identificato come potenziale rinforzo è quello dell’attaccante teutonico, classe 1993, attualmente in forza al West Ham.

Füllkrug, già in passato attenzionato dal Milan, rappresenta ora una possibile occasione. Il giocatore, infatti, parrebbe motivato a lasciare la squadra inglese, e il suo cartellino non comporterebbe un esborso finanziario eccessivo.

Nonostante anche il tedesco stia attraversando un periodo arido sotto porta (ancora a zero reti tra Premier League e EFL Cup), la sua stazza fisica e la sua competenza a livello internazionale lo rendono una risorsa tangibile per un Milan che ha bisogno disperato di un punto di riferimento nell’area avversaria.

