Calciomercato Milan, riflessioni attente di Tare: occasione low cost a gennaio, può arrivare a Milanello a queste condizioni

10 minuti ago

Calciomercato Milan, Igli Tare vuole aggiungere un attaccante a gennaio: riflessioni in corso su Fullkrug. Ultime

Il Milan starebbe valutando un clamoroso ritorno sul mercato a gennaio per risolvere l’emergenza in attacco. Come titola il Corriere dello Sport (fonte), il Diavolo «prova per Füllkrug».

La mossa è dettata dalle difficoltà realizzative nel reparto offensivo, in particolare di Santiago Giménez, che dopo undici giornate di campionato è ancora a secco di gol. La dirigenza di via Aldo Rossi è alla ricerca di un centravanti d’area di rigore, ben strutturato fisicamente, da affiancare al messicano.

Calciomercato Milan: Füllkrug, il profilo “opportunità”

Il nome che potrebbe fare al caso del Milan è quello di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 in forza al West Ham.

Non è la prima volta che il Milan sonda il giocatore, che in questa fase sarebbe un’interessante “opportunità” di mercato. Füllkrug, infatti, starebbe spingendo per lasciare il club inglese e il prezzo del suo cartellino non sarebbe elevato.

Tuttavia, va sottolineato che anche il tedesco non sta vivendo un momento di grande vena realizzativa, essendo ancora a quota zero gol segnati tra Premier League e EFL Cup. Nonostante ciò, il suo profilo di punta fisica e la sua esperienza internazionale lo rendono un’opzione concreta per un Milan alla disperata ricerca di un riferimento in area.

