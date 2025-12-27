Fullkrug Milan, l’erede di Bierhoff per Allegri? Le parole del giornalista tedesco. Segui le ultimissime

Il calciomercato del Milan ha trovato il suo nuovo punto di riferimento offensivo. La scelta di puntare su Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco classe 1993 noto per la sua stazza imponente e il fiuto del gol nel cuore dell’area di rigore, nasce da una precisa esigenza tattica. Ai microfoni di MilanNews.it, l’esperto di calcio tedesco per DAZN Carsten Fuß ha analizzato l’arrivo del panzer a Milanello, spiegando perché il Diavolo avesse bisogno proprio di un profilo simile.

Concretezza e gioco aereo: i motivi della scelta

Secondo Fuß, l’acquisto del nazionale tedesco risponde alla necessità di avere un terminale offensivo letale. I rossoneridispongono già di una qualità tecnica eccelsa grazie a Rafael Leao, l’esterno portoghese capace di strappi incontenibili, e Christian Pulisic, il trequartista statunitense dotato di visione di gioco e rapidità. Tuttavia, alla squadra mancava un “finalizzatore puro”.

“Il Milan ha bisogno di un giocatore che al secondo tiro in porta la mette dentro”, ha dichiarato Fuß, sottolineando come Fullkrug possa essere determinante anche sulle palle vive e nei calci piazzati. L’idea di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha fatto del pragmatismo e della concretezza i pilastri della sua carriera, è proprio quella di avere un ariete capace di risolvere partite bloccate.

Il paragone con Oliver Bierhoff e la gestione di Igli Tare

L’analisi dell’esperto si spinge fino a un paragone storico suggestivo: Oliver Bierhoff. Pur con le dovute proporzioni tecniche, Fullkrug ricorda il leggendario bomber tedesco per la sua capacità di trasformare ogni cross in una minaccia. Dietro questa operazione c’è la visione di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese celebre per la sua capacità di scovare profili fisici e funzionali ai progetti tecnici. Tare ha individuato in lui l’alternativa necessaria a Santiago Gimenez, l’attaccante messicano che sta vivendo un momento di appannamento sotto porta.

Le sfide: condizione fisica e continuità

Non mancano però le incognite. Fullkrug non ha giocato con continuità nell’ultimo periodo e dovrà ritrovare in fretta la confidenza con il campo. Massimiliano Allegri dovrà essere bravo a gestirlo, considerando che il tedesco non è arrivato per giocarle tutte, ma per essere l’uomo della provvidenza nei momenti chiave. Nonostante i dubbi sulla condizione atletica, il giudizio finale è chiaro: Fullkrug garantisce una concretezza che attualmente manca alla formazione milanista, rappresentando un upgrade necessario per le ambizioni del Diavolo.