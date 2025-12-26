Calciomercato
Calciomercato Milan, si allontana la suggestione Gabriel Jesus? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi
Calciomercato Milan, arrivano importanti smentite sul presunto interesse del club rossonero per Gabriel Jesus dell’Arsenal
Il calciomercato invernale del Milan non vedrà, almeno per il momento, l’approdo di Gabriel Jesus a San Siro. Come riportato da Matteo Moretto, intervenuto nel consueto aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nome dell’attaccante brasiliano non figura nella lista dei desideri della dirigenza rossonera per la sessione di gennaio.
Calciomercato Milan, la situazione in casa Arsenal
Le ragioni che allontanano il brasiliano dal mondo rossonero sono molteplici, a partire dal suo legame con i Gunners:
- Il ritorno dall’infortunio: Gabriel Jesus è reduce da un lunghissimo stop forzato che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi. Ora che è finalmente ristabilito, il giocatore ha voluto ribadire il suo legame con l’Arsenal.
- La lettera ai tifosi: In un gesto molto apprezzato a Londra, l’attaccante ha scritto una lettera aperta ai propri sostenitori, ringraziandoli per il supporto ricevuto durante il recupero e promettendo il massimo impegno per la seconda parte di stagione con la maglia dei londinesi.
Le strategie di Igli Tare
Con l’arrivo già definito di Niclas Füllkrug dal West Ham (prestito gratuito con diritto a 5 milioni), il reparto offensivo di Massimiliano Allegri è numericamente al completo.
- Priorità difesa: Le energie del Milan sono attualmente concentrate sulla ricerca di un difensore centrale (Joe Gomez e Dragusin i nomi caldi).
- Cessioni necessarie: Un nuovo innesto in attacco a gennaio verrebbe preso in considerazione solo ed esclusivamente in caso di una partenza eccellente. I riflettori restano accesi sul futuro di Nkunku, che Schira indica come possibile partente in presenza di offerte congrue. Il grande obiettivo per il reparto avanzato resta spostato al 2026, con il sogno Vlahovic a zero.