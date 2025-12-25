Fullkrug Milan, il “Panzer” è già a Milanello per Allegri. Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

La missione invernale dei rossoneri per rinforzare il reparto offensivo ha subito un’accelerazione improvvisa e decisiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Niclas Füllkrug è ufficialmente pronto a iniziare la sua avventura all’ombra della Madonnina. Dopo aver sostenuto e superato le visite mediche nella giornata di ieri, il centravanti tedesco ha ricevuto il nulla osta formale dal West Ham, permettendogli di aggregarsi al gruppo già da oggi, 24 dicembre, nonostante il mercato apra ufficialmente solo a gennaio.

Il programma di Natale: Füllkrug subito agli ordini di Allegri

L’operazione condotta da Igli Tare, il nuovo DS del Milan esperto in trattative internazionali, ha permesso di bruciare le tappe. Sebbene il tesseramento formale avverrà il 2 gennaio, il via libera degli Hammers consente a Massimiliano Allegri di integrare immediatamente il nuovo acquisto:

Primo contatto a Milanello: Il possente attaccante della nazionale tedesca, soprannominato il “Panzer” per la sua debordante forza fisica, varcherà i cancelli del centro sportivo stamattina. Sarà l’occasione per conoscere il tecnico livornese e i nuovi compagni prima del breve rompete le righe per le festività.

Deroga per il debutto: Grazie a una deroga speciale della Lega Serie A, l'obiettivo è avere il giocatore in campo già nella trasferta di Cagliari la sera del 2 gennaio, giorno stesso del deposito del contratto.

La missione di Max: un pivot per la rincorsa Scudetto

Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan tornato sulla panchina del Diavolo per riportare pragmatismo e vittorie, ha spinto con forza per avere il giocatore il prima possibile. Con il grave infortunio di Santiago Gimenez — l’attaccante messicano recentemente sottoposto a un intervento alla caviglia — la presenza di un riferimento fisico strutturato in area di rigore è diventata vitale.

Per la società meneghina, l’innesto di Füllkrug non è solo un rimpiazzo, ma una scelta tattica precisa per garantire a Allegri quel peso offensivo necessario nella volata per il titolo. Il Diavolo ha ora il suo nuovo numero 9, pronto a dare battaglia sin dai primi giorni del nuovo anno.