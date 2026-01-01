Fullkrug ufficiale da domani, il Milan cerca gol: il tedesco lascia qualche dubbio. Il dato

Fullkrug da domani sarà un giocatore del Milan, nella speranza che possa risolvere il problema del gol

Da domani il Milan potrà ufficializzare l’acquisto di Niclas Fullkrug, il primo rinforzo in questo calciomercato di gennaio. Al momento non ha i novanta minuti nelle gambe, nessun particolare problema fisico, ma un semplice bisogno di ritrovare la miglior condizione. Il tedesco andrà ad integrarsi nel reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Proprio pochi giorni fa sono arrivate le prime reti di Nkunku in Serie A, in attesa di capire il suo futuro e quello di Gimenez. Dal punto di vista realizzativo Fullkrug lascia qualche dubbio.

Chi è Niclas Füllkrug: il gigante di Hannover

Füllkrug, attaccante di peso nato nel 1993 e colonna della Nazionale tedesca, è un classico numero nove “vecchia scuola”. Fisico imponente e grande abilità nel gioco aereo, il trentunenne è reduce da stagioni importanti in Bundesliga, dove si è distinto per la freddezza sotto porta. Tuttavia, il suo sbarco a Milano avviene in un momento di appannamento che sta sollevando diversi dubbi tra gli addetti ai lavori.

Il rebus del gol: zero reti in stagione

Nonostante l’entusiasmo per l’innesto di un profilo internazionale, un dato statistico gela parzialmente l’umore della tifoseria. In questa prima parte di stagione, il classe ’93 ha collezionato 9 presenze complessive senza mai trovare la via della rete.

Questo “zero” nella casella dei gol segnati mette in apprensione sia l’ambiente che lo stesso Allegri. Il tecnico dei rossoneri avrà il compito di rigenerare psicologicamente il calciatore, cercando di inserirlo in un sistema di gioco che possa esaltarne le sponde e il senso della posizione. Riuscirà il colosso tedesco a spezzare l’incantesimo una volta indossata la maglia del Milan, o il suo acquisto si rivelerà una scommessa troppo rischiosa? La risposta spetta al campo.