Fullkrug Milan, debutto positivo ed esultanza social. il messaggio del tedesco.

Il nuovo anno solare si apre sotto il segno del successo per il Milan, che nella diciottesima giornata di Serie A ottiene una vittoria fondamentale per la classifica e il morale. Nella splendida cornice dell’Unipol Domus, il club rossonero è riuscito a imporsi per 0-1 contro un ostico Cagliari, regalando tre punti d’oro alla gestione tecnica appena inaugurata.

La prima gioia di Massimiliano Allegri e la firma di Fullkrug

Questa trasferta in Sardegna rappresentava un test cruciale per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan tornato sulla panchina del Diavolo per portare solidità difensiva e cinismo. Il tecnico livornese ha saputo plasmare una squadra compatta, capace di soffrire e colpire al momento giusto. Protagonista assoluto della sfida è stato Niclas Fullkrug, centravanti tedesco dotato di grande forza fisica e senso del gol, arrivato proprio per dare peso all’attacco milanista.

L’attaccante ha voluto celebrare questo esordio vincente con un post carico di entusiasmo sul suo profilo Instagram(fonte ufficiale delle dichiarazioni), scrivendo: “Debutto perfetto, inizio anno perfetto. Assolutamente onorato di aver giocato subito la mia prima partita! Mi sento già a casa”. Il bomber ha poi dato appuntamento ai tifosi dei rossoneriper la prima sfida a San Siro, dichiarando di non vedere l’ora di calcare il prato di casa.

La strategia vincente di Igli Tare

Dietro questo successo c’è anche il lavoro silenzioso ma efficace di Igli Tare, nuovo DS del Milan ed esperto dirigente sportivo rinomato per la sua abilità nel pescare profili pronti per il calcio italiano. È stato proprio l’ex dirigente biancoceleste a puntare con decisione su Fullkrug, garantendo ad Allegri quella punta di riferimento necessaria per scardinare le difese chiuse.

Sotto la direzione di Tare, il Diavolo sembra aver ritrovato una linea guida chiara sul mercato, coniugando esperienza internazionale e fame di vittorie. La vittoria di Cagliari non è che il primo tassello di un mosaico che la dirigenza vuole completare entro la fine della stagione.

Verso il futuro: i rossoneri guardano in alto

Il successo di misura dimostra che la cura Allegri sta già dando i suoi frutti. Nonostante la sofferenza nel finale, i rossoneri hanno mostrato una coesione di squadra che mancava da tempo. Il supporto dei tifosi, ringraziati calorosamente da Fullkrug nel suo messaggio social, sarà determinante per il prosieguo del campionato. Con un Igli Tare vigile sulle prossime mosse di mercato e un allenatore esperto come Allegri al timone, il Milan si candida ufficialmente come protagonista assoluto di questo 2026.