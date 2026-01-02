Fullkrug Milan, arriva l’ufficialità anche del West Ham: il comunicato del club inglese – FOTO

Fullkrug Milan, anche il West Ham ha ufficializzato la cessione del centravanti tedesco al club rossonero: il comunicato

Dopo l’annuncio ufficiale del Milan, è arrivata anche la conferma del West Ham United. Il club londinese ha ufficializzato la cessione di Niclas Füllkrug ai rossoneri, confermando i termini dell’accordo: un prestito semestrale con opzione di riscatto a favore del Diavolo.

Il bilancio a Londra: poche luci e molta nostalgia

Il comunicato del West Ham riassume l’esperienza inglese del centravanti tedesco, arrivato dal Borussia Dortmund nell’estate 2024 per una cifra vicina ai 32 milioni di euro:

Presenze e gol: Füllkrug lascia gli “Hammers” dopo 29 presenze totali e soli 3 gol messi a segno nella scorsa stagione.

Füllkrug lascia gli “Hammers” dopo totali e soli messi a segno nella scorsa stagione. Digiuno recente: Nella prima parte della stagione 2025/26, il tedesco ha faticato a trovare spazio sotto la guida di Nuno Espírito Santo, collezionando 8 presenze in Premier League senza mai riuscire a gonfiare la rete.

Nella prima parte della stagione 2025/26, il tedesco ha faticato a trovare spazio sotto la guida di Nuno Espírito Santo, collezionando 8 presenze in Premier League senza mai riuscire a gonfiare la rete. Voglia di riscatto: Il trasferimento in Italia è visto dal club inglese come l’opportunità per il giocatore di ritrovare lo smalto dei tempi del Dortmund, mentre il West Ham alleggerisce il proprio monte ingaggi per puntare su nuovi profili offensivi.

La scommessa di Allegri e Tare

Il Milan si assicura così un profilo d’esperienza internazionale che ha già dimostrato di sapersi integrare a Milanello durante i primi allenamenti di fine dicembre. Massimiliano Allegri punterà sulla sua forza fisica e sulla sua abilità nel gioco aereo per offrire un’alternativa tattica differente rispetto alla mobilità di Leão e Nkunku.