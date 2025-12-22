Fullkrug Milan, il commento di Bucchioni sulla scelta dei rossoneri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan entra ufficialmente nel vivo della sessione invernale di trasferimenti con l’obiettivo di blindare la rosa e puntare tutto sulla scalata in campionato. Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni nel suo consueto editoriale per TMW (TuttoMercatoWeb), la strategia del club è chiara: fornire a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milancelebre per il suo pragmatismo tattico e la capacità di gestire gruppi ambiziosi, gli strumenti necessari per colmare le lacune evidenziate nella prima parte di stagione.

Fullkrug: il gigante per l’attacco di Allegri

La notizia principale riguarda il reparto avanzato. Il Diavolo avrebbe già trovato un’intesa di massima per Niclas Fullkrug, centravanti della nazionale tedesca dotato di una stazza imponente e di un fiuto del gol da rapace d’area. L’operazione con il West Ham si baserebbe su un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro.

Sebbene il profilo dell’attaccante teutonico non sembri infiammare la piazza, Bucchioni sottolinea come la sua fisicità e la capacità di riempire l’area di rigore siano caratteristiche fondamentali per il gioco dei rossoneri. Massimiliano Allegriha bisogno di un punto di riferimento centrale che possa finalizzare il lavoro dei trequartisti, e Fullkrug risponde perfettamente a questo identikit tecnico.

Difesa: Igli Tare valuta il profilo di Axel Disasi

Non solo attacco. Il nuovo DS del Milan Igli Tare, dirigente albanese di grande esperienza e fine conoscitore del mercato internazionale, è al lavoro per rinforzare anche la retroguardia. Tra i nomi proposti e attualmente al vaglio della dirigenza spicca quello di Axel Disasi, difensore centrale francese di 27 anni in forza al Chelsea.

Disasi, calciatore atletico e potente ma attualmente ai margini del progetto tecnico dei Blues, rappresenterebbe l’innesto ideale per dare solidità a un reparto che ha sofferto troppo negli ultimi mesi. Igli Tare sta ragionando attentamente sui costi e sulla formula dell’affare, cercando di sfruttare i buoni uffici con il club londinese per regalare ai rossoneri un difensore pronto all’uso.

Obiettivo: concentrazione totale sul campionato

Con l’uscita dalle coppe, il Milan di Allegri ha il dovere morale di risalire la china in Serie A. La missione dei rossoneriè quella di integrare i nuovi acquisti nel minor tempo possibile. Se il mercato dovesse confermare gli arrivi di Fullkrug e Disasi, il tecnico livornese avrebbe finalmente quella rosa completa e muscolare che aveva richiesto al momento del suo insediamento sulla panchina del Diavolo.