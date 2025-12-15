Fullkrug Milan, prestito a gennaio del tedesco? Ecco perchè serve ai rossoneri. Segui le ultimissime

La crisi offensiva del Milan è ormai un dato di fatto e impone un intervento urgente sul mercato di gennaio. L’ultima uscita ha confermato le difficoltà strutturali nel reparto avanzato, dove la mancanza di un vero centravanti sta pesando enormemente sui risultati del Diavolo.

Christopher Nkunku, l’attaccante francese chiamato a ricoprire il ruolo di prima punta, ha dimostrato ancora una volta di “non essere in grado di reggere il peso dell’attacco rossonero“, apparendo spesso impalpabile e poco incisivo. A complicare il quadro per Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, si aggiunge la condizione tutt’altro che smagliantedi Santiago Gimenez e lo stop (anche se temporaneo) di Rafael Leao, l’esterno portoghese stella della squadra, che di fatto costringono l’allenatore a puntare sempre sugli stessi uomini e sulle stesse soluzioni, facilmente leggibili dagli avversari.

Füllkrug è la Priorità Assoluta: Il DS Tare Passa all’Azione

La musica in casa rossonera è però destinata a cambiare con l’apertura del calciomercato invernale. Il Milan è alla disperata ricerca di una nuova prima punta con caratteristiche precise: fisicità, senso del gol e capacità di fare reparto. Il profilo che risponde perfettamente a questi requisiti è quello di Niclas Füllkrug.

Per costi e caratteristiche tecniche, l’attaccante tedesco del West Ham sembrerebbe fare proprio al caso della formazione di Massimiliano Allegri. La trattativa è entrata nel vivo: Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan e esperto dirigente albanese, sarebbe già al lavoro serrato per cercare di bloccare il giocatore in vista di gennaio.

Contatti Diretti tra Milan, West Ham e Entourage del Giocatore

La strategia di Igli Tare prevede un’accelerazione immediata. Sono infatti previsti nei prossimi giorni contatti direttisia con il West Ham, club detentore del cartellino del centravanti roccioso, sia con l’entourage del giocatore. L’obiettivo è duplice: trovare una formula economicamente sostenibile (probabilmente un prestito con diritto/obbligo di riscatto) e ottenere l’assenso definitivo del calciatore a trasferirsi in Serie A.

L’arrivo di Füllkrug è vitale per la seconda parte di stagione del Milan, permettendo ad Allegri di avere una vera alternativa e di ridistribuire meglio i carichi. La sua presenza è considerata indispensabile per affrontare con maggiore concretezza la Supercoppa e riprendere la corsa Scudetto. Tare sa che il tempo stringe e che l’attacco non può più aspettare.