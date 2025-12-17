Fullkrug: quanti gol ha segnato nelle ultime cinque stagioni

Fullkrug sembrerebbe essere l’obiettivo numero per il calciomercato invernale del Milan, quali sono i suoi numeri nelle ultime cinque stagioni?

Il mercato invernale del Milan entra nel vivo con una trattativa che sembra ormai giunta alle battute finali. Il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza è quello di Niklas Füllkrug, il possente centravanti tedesco che sembra avere le caratteristiche ideali per completare il reparto offensivo a disposizione dello staff tecnico.

Un rinforzo d’esperienza per Massimiliano Allegri

Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri — allenatore livornese noto per il suo pragmatismo tattico e la capacità di valorizzare centravanti strutturati capaci di ripulire palloni e dominare l’area di rigore — avrebbe dato il via libera definitivo all’operazione. Il Diavolo cerca un giocatore che conosca i palcoscenici internazionali e che possa garantire un impatto fisico immediato nella seconda metà della stagione.

Niklas Füllkrug, classe 1993, incarna perfettamente questo profilo. L’attaccante della nazionale tedesca, celebre per la sua grinta e l’abilità nel gioco aereo, è un calciatore che ha vissuto stagioni da protagonista assoluto in Bundesliga prima dell’approdo in Premier League.

L’analisi del rendimento: tra Bundesliga e Premier League

Osservando le statistiche degli ultimi anni, emerge chiaramente il profilo di un attaccante che ha vissuto il suo apice realizzativo in terra tedesca, faticando invece a trovare lo stesso ritmo nel calcio inglese con la maglia del West Ham.

Ecco nel dettaglio i numeri di Füllkrug nelle ultime cinque stagioni:

Stagione Squadra Presenze Gol 2025/2026 West Ham 9 0 2024/2025 West Ham 20 3 2023/2024 Borussia Dortmund 43 15 2023/2024 Werder Brema 3 1 2022/2023 Werder Brema 30 16

Una scommessa per la compagine meneghina

I numeri evidenziano come il passaggio oltremanica non sia stato fortunato per il bomber tedesco. Se con il Borussia Dortmund e il Werder Brema Füllkrug ha dimostrato di essere una sentenza sotto porta (32 reti complessive in meno di due stagioni), l’esperienza londinese si è rivelata avara di soddisfazioni, culminando con lo zero nella casella dei gol nella prima parte dell’annata corrente.

Tuttavia, il club di via Aldo Rossi è convinto che il calcio italiano e il sistema di gioco di Allegri possano rigenerare il calciatore. La capacità di Füllkrug di fare reparto da solo e di fungere da boa per gli inserimenti dei centrocampisti potrebbe rivelarsi l’arma in più per la rincorsa dei rossoneri ai vertici della classifica.