Fullkrug, “esordio” fortunato a San Siro: a Cagliari in panchina. I termini dell’operazione col West Ham

Fullkrug ha assistito oggi dalla tribuna di San Siro al successo del Milan contro il Verona: esordio a Cagliari il 2 gennaio

Il Milan ha scelto il suo nuovo ariete. Mentre la squadra di Massimiliano Allegri regolava l’Hellas Verona con un netto 3-0, gli occhi dei tifosi a San Siro erano rivolti anche verso la tribuna, dove Niclas Füllkrug ha assistito alla vittoria dei suoi nuovi compagni. Il centravanti tedesco, arrivato per colmare quel vuoto di fisicità e centimetri nell’area di rigore, è pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico già per la trasferta di Cagliari del prossimo 2 gennaio.

La formula dell’operazione: un capolavoro di sostenibilità

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’operazione condotta da Igli Tare con il West Ham è un esempio di lungimiranza e gestione oculata delle risorse. Le cifre e i termini dell’accordo sono chiari e vantaggiosi per il club di via Aldo Rossi:

Il trasferimento: Si tratta di un prestito gratuito fino al termine della stagione, con un diritto di riscatto fissato alla cifra contenuta di 5 milioni di euro .

Si tratta di un fino al termine della stagione, con un fissato alla cifra contenuta di . L’ingaggio immediato: Per questi primi sei mesi in rossonero, l’attaccante della nazionale tedesca percepirà uno stipendio di 1,3 milioni di euro netti.

Il futuro: riscatto e rinnovo già blindati

Il Milan ha voluto tutelarsi anche in ottica 2026. Qualora la società decidesse di esercitare l’opzione di acquisto a titolo definitivo, è già stato depositato l’accordo per il contratto successivo. Füllkrug firmerebbe un prolungamento di un anno con un ingaggio che salirebbe a 2,6 milioni di euro, bonus inclusi. Questa struttura contrattuale permette al Milan di testare l’impatto del “Panzer” in Serie A senza rischi eccessivi, mantenendo però il controllo sul giocatore per la prossima stagione.

L’innesto di Füllkrug garantisce ad Allegri quella variante tattica necessaria per scardinare le difese chiuse, come visto nel difficile primo tempo contro il Verona. Il suo debutto in Sardegna è già l’evento più atteso del nuovo anno rossonero.