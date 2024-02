Frosinone Milan: il traguardo raggiunto da Florenzi e quella particolare statistica nel 2024

Oltre alla vittoria del Milan contro il Frosinone, Florenzi ha festeggiato un importante traguardo, la statistica

Doppia gioia per Florenzi. Il terzino del Milan oltre la vittoria allo Stirpe ha festeggiato un importante traguardo: le 50 presenze con la maglia rossonera in Serie A.

Inoltre c’è un dato curioso: con lui in campo il Milan non ha mai perso in questo 2024 in tutte le competizioni (campionato e Coppa Italia). Insomma un vero e proprio talismano.